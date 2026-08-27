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Chirurgie pédiatrique gratuite à Bafilo

Une mission de chirurgie pédiatrique gratuite est en cours au Centre hospitalier préfectoral (CHP) de Bafilo, dans la région de la Kara, jusqu'à vendredi. 

Chirurgie pour 150 enfants © republicoftogo.com

Une mission de chirurgie pédiatrique gratuite est en cours au Centre hospitalier préfectoral (CHP) de Bafilo, dans la région de la Kara, jusqu'à vendredi. 

Elle cible les enfants âgés de 0 à 15 ans, en particulier ceux vivant dans des zones éloignées ou difficiles d'accès.

Initiée par la Chaîne de l'espoir, en collaboration avec le service de chirurgie pédiatrique du CHU Sylvanus Olympio de Lomé, la mission a débuté par des consultations il y a quelques jours. 

D'ici vendredi, les équipes médicales prévoient d'opérer 150 enfants, principalement pour des hernies, des hydrocèles vaginales, des pieds bots, des ectopies testiculaires.

Les les plus complexes seront transférés à Lomé pour y être pris en charge.

Depuis 2012, la Chaîne de l'espoir a organisé 16 missions itinérantes dans 15 localités du pays, permettant de consulter 3 805 enfants et d'en opérer 1 756.

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