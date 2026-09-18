Moustiquaires imprégnées : taux de couverture élevés dans plusieurs préfectures

La campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnées d'insecticide, lancée en juillet, affiche des résultats particulièrement encourageants dans plusieurs préfectures, avec des taux de couverture atteignant, voire frôlant, les 100 %.

C'est dans la préfecture de Mô que les chiffres sont les plus impressionnants : 13 271 ménages sur 13 290 recensés ont déjà reçu leurs moustiquaires, soit un taux de couverture de 99,9 %, pour un total de 35 254 moustiquaires distribuées.

L'Oti-Sud n'est pas en reste, avec 99 % de couverture et 109 327 moustiquaires remises aux populations, tandis que Bassar affiche un taux tout aussi solide de 97 %.

Dans l'Oti, la couverture s'établit à 93,2 %, tandis que l'Ogou enregistre un taux de 88,2 %, correspondant à 89,8 % des moustiquaires prévues déjà remises aux bénéficiaires.

Dans la Kéran, 93 650 moustiquaires ont été fournies à 34 320 ménages.

À Bassar, la campagne n'est pas tout à fait achevée.

Cette campagne s'inscrit dans les efforts continus du gouvernement pour lutter contre le paludisme, une maladie qui demeure l'une des principales causes de morbidité, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. La distribution gratuite de moustiquaires imprégnées reste, à ce jour, l'un des outils de prévention les plus efficaces et les plus largement recommandés par les autorités sanitaires.