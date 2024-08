Choléra sous étroite surveillance

Le Togo enregistre un nouveau cas de choléra, une maladie diarrhéique grave, a alerté Moustafa Mijiyawa, le ministre de la Santé.

Le cas concerne un homme de 22 ans dans la préfecture de Vo. Il est désormais hors de danger.

Le ministre a indiqué que des investigations sont en cours dans la communauté pour détecter d’éventuels autres cas.

Parallèlement, sur l’ensemble du territoire, les campagnes de sensibilisation sur cette pathologie seront intensifiées. Le choléra se manifeste par une diarrhée aiguë liquide et abondante, et peut être accompagné de vomissements et de douleurs abdominales.

Les autorités sanitaires recommandent aux populations de prendre plusieurs mesures préventives, notamment : la désinfection de l’eau destinée à la consommation et la surveillance accrue de la cuisson des aliments.