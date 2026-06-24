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Cinq jours pour prendre votre santé en main

Le Salon de la santé et du bien-être a ouvert ses portes mardi à Lomé.

Diabète, hypertension, don de sang © DR

Le Salon de la santé et du bien-être a ouvert ses portes mardi à Lomé.

Pendant cinq jours, des consultations médicales gratuites, des dépistages du diabète et de l'hypertension artérielle, des dons de sang et des conférences-débats seront proposés aux visiteurs.

« La santé ne dépend pas uniquement des structures de soins. Elle dépend également de notre alimentation, de notre environnement, de la pratique du sport », a déclaré le ministre de la Santé Jean-Marie Tessi, rappelant que le gouvernement développe un système qui mise davantage sur la prévention, les campagnes de vaccination et le dépistage précoce.

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