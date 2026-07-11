Début de distribution de moustiquaires imprégnées

Le Togo lance sa sixième campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnées pour renforcer la lutte contre le paludisme, l'une des principales causes de morbidité et de mortalité dans le pays.

Le ministère de la Santé a dévoilé le calendrier : une première phase du 14 au 18 juillet dans les Savanes, la Centrale, les Plateaux et la Maritime, puis une seconde du 26 au 30 juillet dans la Kara et le Grand Lomé.

Selon le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), les moustiquaires distribuées sont de nouvelle génération, avec un insecticide conçu pour limiter le développement de résistances chez les moustiques.

Reste l'essentiel : leur utilisation réelle par les ménages. Malgré les moyens mobilisés avec l'appui des partenaires, certaines moustiquaires finissent encore détournées en filets de pêche dans des localités reculées, quand d'autres ne sont tout simplement jamais installées.

Le ministère de la Santé et les organisations de la société civile multiplient donc les campagnes de sensibilisation pour encourager les populations à dormir systématiquement sous moustiquaire.