Comorbidités alarmantes

Les résultats de l’étude "ALCOTRANS", consacrée à la caractérisation du Trouble de l’Usage de l’Alcool (TUA) au Togo, ont été présentés jeudi par une équipe de chercheurs.

Menée entre septembre 2020 et septembre 2023, cette étude s’inscrit dans le cadre d’une recherche approfondie sur les impacts de l’alcoolisme dans un contexte africain.

L’enquête, qui s’est déroulée dans les localités de Yoto au Togo et de Lalo au Bénin, révèle une prévalence de 12,4 % de TUA au Togo, soulignant ainsi l’urgence sanitaire que représente l’usage problématique de l’alcool dans le pays.

Il y a une véritable urgence sanitaire, déclaré le Professeur Philippe Nubukpo, psychiatre et spécialiste en addictologie, lors de la présentation des résultats.

Les chercheurs ont également mis en lumière plusieurs comorbidités significatives liées à la consommation excessive d’alcool :

Risque suicidaire : 15,5 %.

Dépression : 5,6 %.

Addiction aux jeux : 4,3 %.

Le profil type des personnes concernées est celui d’hommes âgés d’environ 40 ans, vivant et travaillant en milieu urbain.

Selon le Pr Nubukpo, cette recherche a permis de combler un manque criant de données scientifiques sur l’addiction à l’alcool.

L’étude ALCOTRANS constitue une base précieuse pour élaborer des stratégies adaptées en matière de prévention, de sensibilisation et de prise en charge. Elle appelle à renforcer les campagnes de sensibilisation pour réduire l’usage problématique de l’alcool, à développer des infrastructures de prise en charge pour les patients souffrant de TUA et à former les professionnels de santé sur les spécificités du traitement de l’alcoolisme dans un contexte africain.