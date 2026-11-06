Consultations et interventions

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En escale à Lomé depuis le 1er novembre, le navire-hôpital de la marine chinoise a reçu plus de 600 patients dès le premier jour. Ses consultations gratuites continuent jusqu’au 8 novembre.

Un navire ultra-équipé © DR

En escale à Lomé depuis le 1er novembre, le navire-hôpital de la marine chinoise a reçu plus de 600 patients dès le premier jour. Ses consultations gratuites continuent jusqu’au 8 novembre.

Le bâtiment est conçu pour le soutien médical en mer, l’aide humanitaire, les soins aux blessés en zone de conflit et les secours en cas de catastrophe. Ses 496 membres d’équipage comptent 120 professionnels de santé.

À bord, les patients ont accès à la médecine générale, l’ophtalmologie, la pédiatrie, la chirurgie et la stomatologie, ainsi qu’à la médecine traditionnelle chinoise.

Le directeur général du Port autonome de Lomé, Edem Kokou Tengue, a effectué une visite de courtoisie jeudi.

Le navire-hôpital dispose de 8 blocs opératoires, plus de 100 lits, des unités de soins intensifs, et 30 opérations lourdes possibles par jour.

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