L’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) veut faire entrer la médecine traditionnelle dans les systèmes de formation nationaux. Une concertation régionale se tient à Lomé pour transformer les référentiels communautaires en programmes d’enseignement en phytothérapie et en médecine traditionnelle.

Chaque État membre doit élaborer un plan d’action pour appliquer ces programmes harmonisés dans au moins un établissement national : école, institut ou centre de formation.

Dans ce secteur, les savoirs se transmettent encore surtout au sein des familles, sans cadre formel. « Aucune norme, aucune directive, aucune politique, aucun texte ne produira d’effet sans des femmes et des hommes formés pour les porter », a souligné le Dr Virgil Lokossou, représentant le directeur général de l’OOAS.

Ces formations doivent permettre aux pays de disposer de praticiens qualifiés, qui respectent des règles éthiques et professionnelles. Elles visent aussi à améliorer la qualité et la sécurité des soins, et à rapprocher médecine traditionnelle et médecine conventionnelle.

Pour le Dr Naba Mouchedou Abdoukarim, point focal de l’OOAS au Togo, la médecine traditionnelle africaine est un patrimoine culturel, scientifique et thérapeutique important. Mais pour la valoriser pleinement, il faut mieux la réglementer, développer la recherche et encadrer les pratiques.

Depuis 2007, l’OOAS aide les États à se doter de politiques, de cadres réglementaires et de programmes de recherche sur les médicaments traditionnels. Les programmes harmonisés de la CEDEAO doivent aussi faciliter la reconnaissance des compétences d’un pays à l’autre.

Le Togo, de son côté, veut faire de la médecine traditionnelle un secteur mieux organisé et complémentaire de la médecine conventionnelle.