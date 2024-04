Consultations gratuites à l'initiative de l'INAM

Une campagne foraine de consultations médicales gratuites est en cours dans le pays à l’initiative de l’Institut national d’assurance maladie (INAM).

Près de 4000 personnes ont bénéficié de rendez-vous avec les médecins et de traitements adaptés.

La campagne se poursuit dans le Grand Lomé (préfectures du Golfe et d’Agoènyivé) et dans les préfectures de Vo et de Yoto.