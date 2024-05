Développer la recherche en neuroscience

La neuroscience est la science qui étudie le système nerveux sous tous ses aspects, incluant sa structure, son fonctionnement, son développement, sa génétique, sa biochimie, sa physiologie et sa pharmacologie.

Ce domaine vaste englobe plusieurs disciplines qui explorent comment le cerveau et les autres éléments du système nerveux interagissent avec le corps et influencent le comportement et les fonctions cognitives.

La neuroscience est très peu développée au Togo. Peu de spécialistes qualifiés et des infrastructures qui font défaut.

Conscient de ce problème, la Société Togolaise de Neurosciences annonce organise le 11 mai une formation post- universitaire dans le but de renforcer les connaissances et les compétences des acteurs nationaux.

Cette rencontre de haut niveau constitue une étape cruciale pour combler le retard dans la pratique des neurosciences au Togo, indiquent les organisateurs.