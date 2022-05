Corps saint, esprit sain

Le ministère de la Santé organisera du 14 au 28 mai le challenge Foot-Santé.

Une initiative qui vise à sensibiliser la population sur la nécessité de pratiquer des activités saines pour éviter de graves problèmes de santé.

Les rencontres réuniront les médecins et leurs patients autour du football, mais pas seulement, et de séances d’information sur les maladies non transmissibles.

Le corps a besoin d’exercice, a rappelé Moustafa Mijiyawa, le ministre de la Santé.