Covid, MTN, planning familial

'Les efforts du Togo en matière de santé’. Tel est le titre de plusieurs rapports publiés par la présidence de la République sur les progrès réalisés dans ce domaine.

De la lutte contre le Covid et la campagne de vaccination aux campagnes visant à éradiquer les maladies tropicales négligées. Un bilan exhaustif des réformes réalisées par le pays.

Il est aussi question de ‘Novissi’, un programme d’aide sociale via le transfert monétaire, et de ‘Wezou’ pour accompagner la femme enceinte et le nouveau-né.