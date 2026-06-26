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L'Afrique face à ses traumatismes

Plus de 400 médecins spécialistes, chercheurs et étudiants venus d'Afrique subsaharienne, du Maghreb et d'Europe participent au 19e congrès de l'Association des orthopédistes de langue française, couplé au Congrès de la Société togolaise de chirurgie orthopédique et traumatologique.

Nombreux cas pratiques évoqués © republicoftogo.com

Plus de 400 médecins spécialistes, chercheurs et étudiants venus d'Afrique subsaharienne, du Maghreb et d'Europe participent au 19e congrès de l'Association des orthopédistes de langue française, couplé au Congrès de la Société togolaise de chirurgie orthopédique et traumatologique.

Accidents de la route, fractures balistiques, lésions du rachis, prothèses articulaires et chirurgie chez les patients drépanocytaires. Plus de trente sessions scientifiques sous forme de tables rondes, conférences et ateliers pratiques sont au programme jusque’à vendredi soir.

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