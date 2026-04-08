Dépister tôt, soigner gratuitement

Dans de nombreuses régions du monde, la tuberculose appartient au passé. L'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, l’Australie, des continents entiers ont quasiment éradiqué cette maladie qui dévastait leurs populations au XIXe siècle, grâce à l'amélioration des conditions de vie, à la vaccination et à l'accès généralisé aux soins.

Mais la tuberculose n'a pas disparu de partout. Elle prospère là où les systèmes de santé sont fragiles, où le diagnostic tarde, où la pauvreté affaiblit les défenses immunitaires. En Afrique subsaharienne, elle reste l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières. Au Togo, 30 personnes sur 100 000 en sont atteintes, selon les données récentes de l’OMS, un chiffre qui rappelle que le combat est loin d'être gagné.

La tuberculose se manifeste d'abord par des signes apparemment banals : une toux persistante de plus de deux semaines, parfois accompagnée de crachats épais ou sanglants, une fatigue chronique, une perte d'appétit et un amaigrissement progressif. Transmise par voie respiratoire, elle s'attaque aux poumons et peut rapidement évoluer vers des formes graves, en particulier chez les personnes vivant avec le VIH, le diabète ou d'autres pathologies chroniques qui fragilisent l'organisme.

Le message des spécialistes est unanime : chaque semaine perdue aggrave le pronostic. Un dépistage précoce change tout, entre une guérison complète et des séquelles irréversibles, la différence se joue souvent dans les premières semaines suivant l'apparition des symptômes.

Un dispositif national accessible et gratuit

Face à ce défi, le Togo a considérablement renforcé son arsenal de lutte. Le ministère de la Santé a déployé dans tous les districts sanitaires du pays des appareils de diagnostic de haute qualité, rendant le dépistage accessible, y compris dans les zones les plus reculées. Et le traitement est entièrement gratuit pour tous les patients, sans exception.

Les outils existent. La volonté politique est là. Ce qui manque parfois, c'est la connaissance, savoir que tousser pendant plus de deux semaines n'est pas anodin, savoir qu'un test existe, savoir qu'il ne coûte rien.

Là où la tuberculose a reculé dans le monde, ce n'est pas par miracle. C'est parce que les populations ont été informées, dépistées et soignées à temps. Le Togo a les moyens de suivre ce chemin.