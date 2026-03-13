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Des politiques de santé basées sur des données fiables

La quatrième Enquête Démographique et de Santé du Togo (EDST-IV), l'une des opérations statistiques les plus importantes jamais réalisées dans le pays, a été lancée vendredi.

Le Togo prend le pouls de sa population © republicoftogo.com

La quatrième Enquête Démographique et de Santé du Togo (EDST-IV), l'une des opérations statistiques les plus importantes jamais réalisées dans le pays, a été lancée vendredi.

Couvrant les 5 régions du pays et le Grand Lomé, l'enquête portera sur un échantillon de 10 000 ménages, ciblant les femmes et hommes de 15 à 64 ans, les enfants de moins de 5 ans et les enfants de 6 à 59 mois pour les tests de paludisme.

Les données collectées permettront d'actualiser les indicateurs clés en matière de santé maternelle et infantile, nutrition, vaccination, santé reproductive, paludisme et VIH. Elles serviront également au suivi des engagements internationaux du Togo dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Concrètement, les enquêteurs procéderont à des tests de qualité de l'eau, de teneur en iode du sel et à des prélèvements sanguins pour mesurer la prévalence du paludisme, du VIH et de l'hépatite B.

L'EDST-IV bénéficie du soutien de l'OMS, de la Banque mondiale, de l'UNICEF et de l'UNFPA. Les résultats sont attendus l’année prochaine.

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