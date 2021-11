Des trous dans l'alphabet grec

Si l'OMS avait suivi à la lettre l'alphabet grec, le cinquième "variant préoccupant" aurait dû s'appeler Nu, lettre qui suit Mu, attribuée à un variant apparu en Colombie en mars 2021, mais qui n'a pas tellement prospéré depuis.

Sauf que l'OMS a choisi de sauter deux lettres, écartant Nu, mais aussi Xi. Raison pour laquelle le variant découvert en Afrique du Sud s'appelle Omicron.

Nombreux sont les lecteurs à s'être interrogés : l'OMS a-t-elle notamment voulu ne pas offenser Xi Jinping, le président chinois ?

Dès hier, des journalistes américains (New York Post, Washington Examiner) et britanniques (Telegraph) ont eu la confirmation auprès de l'OMS directement : l'organisation internationale a choisi d'écarter Nu en raison de sa consonance avec le mot anglais "new" (ce qui aurait donné le "nouveau variant") et Xi car c'est un nom de famille répandu en Chine... à l'image de son dirigeant.