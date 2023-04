Détection précoce, réaction rapide

La pandémie a eu un impact sérieux sur le système de santé. Mais à quelque chose malheur est bon.

La crise a permis de tirer un certain nombre d’enseignements pour améliorer les choses.

Le Pr Didier Ekouevi, directeur du centre de formation et de recherche en santé publique à l’université Lomé et président du Conseil scientifique mis en place lors du Covid-19, recommande aux pouvoirs publics renforcer le système de détection précoce des épidémies.

‘Détection précoce, action rapide. Notre système de santé doit être assez robuste pour détecter très rapidement une épidémie ou une pandémie.

Cette stratégie passe, notamment, par une meilleure formation des médecins et des personnels de santé à tous les niveaux.

Mais la population doit aussi jouer sa partition. Quand un décès inexpliqué survient dans un village, il faut immédiatement le signaler aux autorités compétentes, indique M. Ekouevi.

Un moyen d’intervenir le plus rapidement possible aux épidémies saisonnières récurrentes et aux autres virus inconnus.