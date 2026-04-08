Rubriques

Tendances:
Santé

Discussions sur les complémentaires santé

Le Togo a une ambition : que chaque citoyen, où qu'il vive, quel que soit son revenu, puisse accéder à des soins de qualité. L'Assurance maladie universelle (AMU) en est le socle. Mais un socle ne suffit pas quand les besoins dépassent ce qu'il peut couvrir.

Couvrir tout ce qui ne l'est pas © republicoftogo.com

Le Togo a une ambition : que chaque citoyen, où qu'il vive, quel que soit son revenu, puisse accéder à des soins de qualité. L'Assurance maladie universelle (AMU) en est le socle. Mais un socle ne suffit pas quand les besoins dépassent ce qu'il peut couvrir.

C'est précisément pour combler cet écart que professionnels de santé et acteurs de l'assurance maladie se sont réunis ce mardi à Lomé. Au cœur des travaux : l'assurance maladie complémentaire, ce deuxième étage du système qui prend en charge les prestations que le panier de soins de base ne couvre pas.

Le diagnostic posé par le Dr Dissaliba Winga, secrétaire général du ministère de la Santé, est sans ambiguïté : « Les assurances complémentaires ont un rôle déterminant à jouer. Mais cette montée en puissance du marché de la santé impose des défis de taille. » Gouvernance, soutenabilité financière, segmentation des bénéficiaires, articulation entre régime obligatoire et offre complémentaire,  les chantiers sont nombreux, et les arbitrages complexes.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

2 à 3 litres d'eau par jour

2 à 3 litres d'eau par jour

Le Togo a célébré ce mardi la Journée mondiale de la santé, une occasion pour les professionnels du secteur de sensibiliser la population aux gestes essentiels pour préserver son bien-être.

Des experts chinois en renfort face aux pannes récurrentes

Des experts chinois en renfort face aux pannes récurrentes

Les hôpitaux ont un problème que les chiffres ne montrent pas toujours : des équipements biomédicaux qui tombent en panne, faute d'une maintenance régulière et qualifiée. Un défi silencieux, mais aux conséquences bien réelles pour les patients.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.