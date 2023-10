Distribution de moustiquaires imprégnées

A défaut de disposer d’un vaccin, la moustiquaire imprégnée reste une protection efficace contre le paludisme.

Une campagne de distribution gratuite de moustiquaires à imprégnation durable (MID) aura lieu du 7 au 18 octobre dans l’ensemble du pays.

L’opération a lieu grâce au concours de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La campagne débutera vendredi à l’issue d’une cérémonie à Yoto (région Maritime).

La distribution de moustiquaire - 5e du genre - a lieu tous les 3 ans.

L’incidence du paludisme a régressé de plus de 40% entre 2015 et 2020 et la mortalité de près de 50% sur la même période, selon les données du ministère de la Santé.

Les organisations de santé, comme l'OMS, recommandent l'utilisation de moustiquaires imprégnées comme l'une des principales stratégies de prévention du paludisme, en complément d'autres mesures telles que les médicaments antipaludiques et la pulvérisation d'insecticides.