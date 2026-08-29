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Ebola : mobilisation Togo-Ghana

Le Ghana et le Togo mettent en place un groupe technique bilatéral de travail destiné à renforcer la surveillance sanitaire et la réponse aux urgences de santé publique à la frontière d'Aflao. La création de ce dispositif a été annoncée vendredi.

Collaboration transfrontalière © DR

Le Ghana et le Togo mettent en place un groupe technique bilatéral de travail destiné à renforcer la surveillance sanitaire et la réponse aux urgences de santé publique à la frontière d'Aflao. La création de ce dispositif a été annoncée vendredi.

Cette collaboration transfrontalière doit faciliter le partage des alertes et des informations entre les services de santé des deux pays, tout en améliorant la coordination des interventions en cas de menace sanitaire commune.

Au cœur de ce dispositif figure un protocole conjoint de préparation et de réponse face à la maladie à virus Ebola. 

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) accompagne la mise en œuvre de cette initiative aux côtés des autorités ghanéennes et togolaises. Elle a notamment fourni des équipements ainsi que des supports d'information bilingues destinés aux équipes déployées à la frontière, afin de faciliter la sensibilisation des voyageurs et des populations riveraines.

Cette collaboration bilatérale est financée par le Canada.

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