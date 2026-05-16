Et voici le Doctolib togolais

Trouver un médecin, localiser une pharmacie de garde, prendre rendez-vous ou commander une ambulance, tout cela, depuis son téléphone, en quelques secondes. C'est la promesse de DoctaMob, la nouvelle application médicale togolaise qui s'inspire ouvertement d'un géant européen du secteur : Doctolib.

Doctolib est aujourd'hui l'une des plateformes de santé numérique les plus puissantes d'Europe. Présente en France, en Allemagne et en Italie, elle revendique plus de 80 millions de patients et 300 000 professionnels de santé inscrits.

Son modèle est simple mais révolutionnaire : permettre à n'importe quel patient de prendre rendez-vous en ligne avec un médecin, un spécialiste ou un kiné, sans passer par le téléphone, 24h/24 et 7j/7.

L'adaptation togolaise : même vision, contexte différent

DoctaMob s'approprie ce modèle et l'adapte aux réalités du terrain.

Autre point commun avec Doctolib : la rigueur dans la sélection des professionnels. Si les patients peuvent s'inscrire librement, les agents de santé doivent impérativement justifier de leurs qualifications avant d'accéder à la plateforme, une exigence qui garantit la fiabilité et la sécurité des services proposés.

Dans un pays où l'accès aux soins reste inégal selon les régions et les revenus, DoctaMob ambitionne de jouer un rôle de levier. En mettant la technologie au service de la santé publique, l'application s'inscrit dans une dynamique plus large de transformation numérique du secteur sanitaire togolais.

Doctolib a mis dix ans pour s'imposer en Europe. DoctaMob, elle, part avec un avantage : la leçon d'un modèle qui a déjà fait ses preuves.