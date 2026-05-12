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Ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour protéger vos articulations demain

Marcher, monter un escalier, se tenir debout, des gestes du quotidien qui deviennent de véritables calvaires pour les personnes souffrant d'arthrose. 

Il existe des solutions concrètes © republicoftogo.com

Marcher, monter un escalier, se tenir debout, des gestes du quotidien qui deviennent de véritables calvaires pour les personnes souffrant d'arthrose. 

Cette maladie dégénérative des articulations, qui touche les genoux, les hanches, les épaules, les poignets et la colonne vertébrale, n’est pas nouvelle, mais les rhumatologues du CHU Sylvanus Olympio de Lomé veulent une nouvelle fois alerter.

L'arthrose est favorisée par plusieurs facteurs : l'âge, le sexe, l'hérédité, le surpoids, l'obésité et les traumatismes articulaires répétés. Elle touche toutes les couches de la population, mais s'aggrave souvent silencieusement avant de devenir invalidante.

Bonne nouvelle : la maladie peut être évitée ou retardée. Le Dr Awaki-Esso Ataké, rhumatologue, formule des recommandations : alimentation équilibrée, riche en fibres, légumes et fruits ; activité physique régulière ; éviter de fléchir le tronc pour porter des charges lourdes ; et ne pas maintenir la même position trop longtemps.

Il n'existe à ce jour aucun traitement capable de reconstruire le cartilage détruit. Mais la douleur peut être soulagée : anti-inflammatoires, antalgiques, injections intra-articulaires et perte de poids pour les personnes obèses permettent d'améliorer significativement la mobilité et la qualité de vie des patients.

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