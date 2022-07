Faure Gnassingbé, ophtalmologiste en chef

Avec le concours de partenaires indiens et français et du service de santé des armées, le président Faure Gnassingbé a lancé une campagne de chirurgie foraine dont l’objectif est d’opérer 10.000 personnes de la cataracte. Une initiative personnelle du chef de l’Etat en sa qualité de président du parti UNIR (majorité présidentielle).

La campagne vise les populations les plus démunies. Elle comprend un programme de sensibilisation à la santé oculaire, le dépistage des glaucomes et l’opération et les interventions proprement dites.

Selon le chronogramme annoncé mercredi, 5.000 interventions chirurgicales auront lieu dans un premier temps ainsi que la distribution de 10.000 montures et verres correcteurs.

La campagne a débuté le 11 juillet.

Une opération qui cadre parfaitement avec le mandat social de M. Gnassingbé.

Près de 200.000 Togolais sont sujet à la cataracte. Sans intervention chirurgicale, cela peut entraîner la cécité.

Le glaucome est une maladie de l'oeil qui provoque une diminution irrémédiable du champ de vision. Il est la conséquence de dommages au nerf optique. C’est d’abord la vision périphérique qui est touchée. La personne qui en souffre peut devenir aveugle si elle ne reçoit aucun traitement. Le glaucome est d’ailleurs la 2e cause de cécité dans le monde dans les pays les moins développés du monde, après la cataracte.

Le glaucome touche environ 12% la population togolaise.

Ce taux très élevé s’explique par le fait que très peu de patients vont consulter un ophtalmologiste. Cela permettrait pourtant d’effectuer un dépistage précoce.

La cataracte représente la première cause de cécité en Afrique.