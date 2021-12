Fermer l'aéroport n'est pas la solution

Face à la propagation d’Omicron, les autorités vont devoir prendre des mesures pas toujours agréables.

Les contaminations sont en hausse. 309 depuis le début de la semaine, contre 49 la semaine dernière. Le séquençage livrera dans quelques jours des données plus précises quant à l’origine de la souche.

Parmi les nouvelles restrictions envisagées en cas de flambée de l’épidémie, la fermeture des bars et des restaurants et l’interdiction de grandes soirées pour le réveillon du Nouvel An.

En revanche, pas question de fermer l’aéroport. Une immense majorité des personnes infectées sont des passagers arrivant de l’étranger.

C’est ce qu’a indiqué mercredi Simon-Pierre Hamadi Assane, directeur de la lutte contre la maladie et des Programmes de santé publique.

La plateforme aéroportuaire avait été fermée au trafic passagers pendant plusieurs mois en 2020.

Aujourd’hui le contexte à changé. Les capacités de test sont importants et la campagne de vaccination tourne à plein régime.

Selon les premières données sud-africaines et britanniques, Omicron est 10 fois plus contagieux que le Delta, mais pas forcément plus dangereux.