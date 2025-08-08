Fièvre typhoïde à Kara : un mort, plusieurs cas graves, l’État mobilisé

Une épidémie de fièvre typhoïde sévit actuellement dans la région de la Kara, avec pour épicentre le village de Pamini, situé dans le canton de Nadoba, commune Kéran 3.

Selon les informations du ministère de la Santé, plusieurs cas ont été confirmés, dont quatre en état grave et un décès.

D’autres cas symptomatiques présentant des douleurs abdominales, de la fièvre, des vomissements et un manque d’appétit ont également été recensés.

Tout a commencé au sein d’une concession de la localité, où plusieurs membres de la même famille ont présenté des symptômes similaires.

Ils ont été pris en charge d’abord au Centre médico-social de Nadoba, puis transférés au Centre hospitalier préfectoral de Kanté. Les cas les plus graves ont été évacués au CHU de Kara.

Le personnel médical a reçu des instructions pour assurer une prise en charge gratuite et rapide des patients.

Les autorités insistent sur l’importance des gestes simples pour limiter la propagation de la maladie.

Des campagnes de sensibilisation communautaire ont été lancées dans la zone concernée.

La fièvre typhoïde est une infection bactérienne grave, transmise principalement par l’eau ou des aliments contaminés. Elle est potentiellement mortelle sans traitement adapté.