'Il faut raser le CHU Sylvanus Olympio'

Des travaux de réhabilitation des Centres Hospitaliers Universitaires de Campus à Lomé et de Kara sont en cours.

Gilbert Tsolényanu © republicoftogo.com

Le Syndicat des Praticiens Hospitaliers du Togo (SYNPHOT) appelle à un pas décisif : la reconstruction complète du CHU Sylvanus Olympio, le plus grand hôpital du pays.

Le secrétaire général du syndicat, Dr Gilbert Tsolényanu, salue les efforts entrepris dans les hôpitaux en rénovation, tout en exhortant le gouvernement à inclure la construction d’un nouvel hôpital public moderne dans son programme de modernisation du système de santé.

« Ce que nous avons vu nous réconforte. Mais au CHU Sylvanus Olympio, les problèmes dépassent l’admissible. Il faut le raser et en construire un autre. Ce n’est pas un plaidoyer, c’est une évidence », a déclaré M. Tsolényanu.

Le syndicat estime que rénover l’actuel CHU serait un gaspillage, tant les infrastructures sont vétustes et inadaptées aux besoins actuels. 

Seule la construction d’un établissement neuf, doté d’équipements médicaux de pointe et de bâtiments modernes, pourra répondre aux attentes des populations et du personnel de santé.

