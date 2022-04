Il faut développer la cardiologie interventionnelle

La société de cardiologie du Togo (SOCART) souhaite développer la cardiologie interventionnelle.

‘Ce sont des nouvelles approches dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires’, a indiqué samedi le le cardiologue Déo Anifrani, l’un des responsables de la SOCART.

Peu de praticiens maitrisent ces nouvelles techniques au Togo.

Un congrès de cardiologie aura lieu du 5 au 6 avril à Lomé pour en discuter.

On entend par cardiologie interventionnelle tous les actes exploratoires et thérapeutiques en cardiologie réalisés par voie endovasculaire : c'est à dire en introduisant des cathéters et des sondes dans les artères et dans les veines (sans incision, simple ponction).

Ces gestes mini-invasifs qui ont connu un essor spectaculaire au cours des trente dernières années ont permis dans certains cas de remplacer des opérations faites pour la plupart à coeur ouvert.