Il faut développer la microassurance au Togo

Un atelier sur la micro-assurance s’est ouvert lundi à Lomé. ‘Assurance inclusive : enjeux, défis et perspectives’, tel est le thème de cette rencontre présidée par Koffi Masé Assignon, directeur national des Assurances.

Si l’accès à la microfinance à travers les produits d’épargne et de microcrédits est perceptible, tel n’est pas le cas pour la microassurance.

Sur le marché togolais des assurances, il n’existe que trois sociétés agréées pour les opérations de microassurance.

Les produits de microassurance sont très peu commercialisés.

D’après le rapport annuel du marché togolais des assurances de 2021, les primes émises en microassurance vie représentent 1,54% des primes totales du marché. Négligeable.

La promotion de la couverture en assurance, et spécifiquement de la microassurance pour se protéger contre les risques du quotidien s’inscrit donc dans la droite ligne des ODD et constitue une priorité pour le gouvernement.

La microassurance est un modèle d'assurance destiné à protéger les plus pauvres contre des risques (accident, maladie, décès dans la famille, catastrophes naturelles, etc.) en échange du paiement de primes adaptées à leurs besoins, leurs revenus et leur niveau de risque.