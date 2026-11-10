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Il faut mutualiser l'achat de vaccins

Acheter ensemble, surveiller ensemble, vacciner par-delà les frontières : réunis à Lomé, les responsables de la vaccination des deux sous-régions cherchent des réponses communes à des maladies qui ignorent les frontières.

Vers des achats groupés en Afrique de l’Ouest et du Centre © republicoftogo.com

Acheter ensemble, surveiller ensemble, vacciner par-delà les frontières : réunis à Lomé, les responsables de la vaccination des deux sous-régions cherchent des réponses communes à des maladies qui ignorent les frontières.

Depuis lundi, et pour cinq jours, les gestionnaires des programmes élargis de vaccination (PEV) d’Afrique de l’Ouest et du Centre se retrouvent dans la capitale togolaise. La rencontre annuelle, organisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et ses partenaires, doit dresser le bilan des programmes nationaux et identifier les blocages.

Le message de l’OMS est le suivant: ensemble, les pays négocieront mieux. Le Dr Raymond Brou Gbotto, qui représente le directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, appelle les États à mutualiser leurs achats de vaccins pour gagner en disponibilité et en coût, et à coordonner leur surveillance sanitaire.

L’OMS veut s’appuyer sur une expérience déjà testée. « Une expérience de vaccination transfrontalière a déjà été menée avec la Guinée. Nous souhaitons son extension à d’autres pays, notamment le Togo, le Bénin et le Nigeria », annonce le Dr Brou Gbotto.

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