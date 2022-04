Il y a urgence

Une rencontre s’est ouverte mardi à Lomé entre le ministère de la Santé, l’OMS et des médecins sur le thème de la médecine d’urgence.

Les urgences jouent un rôle central dans le système de santé dans la mesure où elles constituent un important filet de sécurité pour répondre aux besoins de soins immédiats des personnes n’ayant pas de source habituelle de soins ou ne pouvant pas avoir un accès immédiat à des soins de première ligne.

Cependant, les problématiques sur les urgences diffèrent qu’on soit en milieu urbain ou en milieu rural et il existe un très grand écart entre les pays développés et les pays en développement.

En Afrique Subsaharienne (ASS), les professionnels de santé du milieu rural doivent composer aussi avec un accès quasi inexistant des services diagnostiques et spécialisés.

Également, des distances très importantes entre les centres ruraux et les centres spécialisés ont été rapportées dans la littérature.

Par ailleurs, il important de noter que tous les facteurs mentionnés ont un impact considérable sur la qualité de vie au travail des médecins.

En effet, la surcharge du travail et les horaires irréguliers entrainent un énorme stress et conduisent à un épuisement professionnel et une détresse psychologique, laquelle situation impacte négativement la qualité de vie des médecins au travail.

En outre, une gestion des ressources humaines ouvertement tournée vers la qualité de vie au travail permet de prendre en considération plusieurs problématiques rencontrées par les médecins sur le lieu de travail.

Toutes ces problématiques sont discutées à Lomé.