Inquiétude des anesthésistes

Cette situation préoccupante révèle un manque de moyens et de formation adéquate des spécialistes pour assurer une prise en charge optimale des patientes concernées.

L'Association Nationale des Techniciens Anesthésie et Réanimation du Togo (ANTART) a tiré la sonnette d'alarme sur ce problème croissant, appelant à une action urgente pour améliorer les capacités de réponse des professionnels de santé.

Selon l’ANTART, il est également impératif que des protocoles bien définis d'anesthésie, de réanimation et de prise en charge soient clairement affichés dans les blocs opératoires.

L’amélioration de la prise en charge des hémorragies obstétricales ne dépend pas uniquement de la disponibilité de l'équipement, mais surtout de la compétence des équipes médicales.

L'augmentation des cas d'hémorragies obstétricales représente un véritable défi pour le système de santé qui doit rapidement s'adapter pour prévenir une crise sanitaire plus grave.

L'ANTART insiste sur l'urgence de développer des programmes de formation continue et de sensibilisation pour tous les acteurs de la chaîne de soins, du personnel hospitalier aux décideurs politiques.

En sensibilisant les autorités et en demandant un soutien concret pour améliorer la gestion des hémorragies obstétricales, l'ANTART espère qu'une action rapide sera entreprise pour réduire le nombre de cas et sauver davantage de vies.

L'organisation reste mobilisée pour travailler en collaboration avec le gouvernement et d'autres partenaires afin de renforcer les capacités des professionnels de santé et d'assurer un avenir plus sûr pour les femmes confrontées à ce type d'urgences médicales.