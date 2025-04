Paludisme : les régions des Plateaux et des Savanes en tête des bénéficiaires

Le gouvernement poursuit ses efforts dans la lutte contre le paludisme, une maladie encore endémique dans le pays.

Grâce aux actions menées ces dernières années, le taux de prévalence est passé de 36 % en 2014 à 27,42 % en 2022, une avancée notable saluée par les autorités sanitaires.

Pour maintenir cette dynamique, 530 742 moustiquaires imprégnées seront distribuées cette année, avec une priorité accordée aux femmes enceintes, particulièrement exposées. Cette opération couvre tout le territoire avec une répartition ciblée.

La région des Plateaux recevra le plus grand nombre avec 151 087 moustiquaires, suivie des Savanes (104 690), de la Kara (89 566), de la Maritime (87 135), de la Centrale (70 389) et de Lomé-Commune (27 875).

En 2023, ce sont 548 304 moustiquaires qui avaient été distribuées. Le Grand Lomé avait bénéficié du plus grand volume avec 119 259 unités, contre 61 437 pour la région centrale, la moins dotée. Les autres régions avaient reçu : Plateaux (84 712), Maritime (117 770), Kara (78 450) et Savanes (86 676).

Cette campagne de distribution s’inscrit dans une approche préventive visant à réduire l’exposition aux piqûres de moustiques, principal vecteur de la maladie. Elle témoigne de l’engagement du Togo à renforcer la santé publique et à atteindre ses objectifs en matière de lutte contre le paludisme.

Les moustiquaires imprégnées d'insecticide jouent un rôle essentiel dans la prévention du paludisme, en particulier dans les zones à forte transmission.

En créant une barrière physique et chimique contre les moustiques vecteurs de la maladie, elles réduisent considérablement les risques de piqûres pendant la nuit, période où ces insectes sont les plus actifs.

Utilisées correctement et régulièrement, elles permettent de protéger les personnes les plus vulnérables, notamment les femmes enceintes et les enfants en bas âge, tout en contribuant à faire reculer la transmission du parasite responsable du paludisme.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère d’ailleurs la distribution massive de moustiquaires imprégnées comme l’une des interventions les plus efficaces pour réduire la mortalité et la morbidité liées à cette maladie.