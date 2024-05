Juste reconnaissance

L’ONG Aimes-Afrique siège désormais au conseil d’administration du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), un organe qui dépend de l’Union africaine.

Une belle reconnaissance pour Michel Kodom dont l’organisation mène depuis des années des campagnes de médecine foraine au Togo et en Afrique. Des milliers de patients ont été soignés et opérés gratuitement.

La présence de l’ONG au sein du CDC permettra d’apporter des contributions à l'amélioration des questions de santé sur le continent.

Africa CDC est une agence technique spécialisée de l'Union Africaine (UA).

Créé en janvier 2017, l'Africa CDC a pour mission de renforcer les capacités et les institutions de santé publique des États membres de l'UA pour détecter, prévenir, contrôler et répondre rapidement et efficacement aux menaces de santé publique.