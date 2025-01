Kara, un pôle sanitaire en devenir

Le président Faure Gnassingbé a procédé jeudi à l’inauguration du Centre des Maladies Infectieuses (CMI) à Kara, dans le nord du Togo.

Cette infrastructure marque une avancée significative dans le renforcement du système de santé dans cette région du pays, longtemps confrontée à des défis majeurs en matière d’accès aux soins spécialisés.

Le CMI s’inscrit dans le cadre du Programme de renforcement du système sanitaire, Santé reproductive et droits sexuels (SRDS), financé par le gouvernement allemand. Ce programme, doté d’une enveloppe de 46 millions d’euros, vise à améliorer l’offre de soins au Togo, notamment dans les domaines de la santé reproductive, des droits sexuels et de la prise en charge des maladies infectieuses.

Grâce à ce partenariat entre le Togo et l’Allemagne, le CMI de Kara devient une référence en matière de traitement des maladies infectieuses dans le pays.

Le Centre des Maladies Infectieuses de Kara offre une capacité d’accueil de 43 lits et dispose de plusieurs services essentiels, notamment :

Une unité de soins intensifs équipée des dernières technologies ;

Un service d’hospitalisation capable de prendre en charge divers cas complexes ;

Une pharmacie pour répondre aux besoins immédiats des patients hospitalisés.

Cette structure vient combler un vide dans le paysage sanitaire de la région de la Kara, qui ne disposait jusqu’alors que d’un CHU aux capacités limitées. Cette situation obligeait de nombreux patients nécessitant des soins spécialisés à parcourir près de 500 kilomètres pour se rendre à Lomé, la capitale, et bénéficier d’une prise en charge adaptée.

Outre le CMI, le président togolais a également inauguré l’hôpital Dogta-Lafiè, une antenne de celui de Lomé, renforçant davantage l’offre de soins à Kara. Ce nouvel hôpital s’inscrit dans une dynamique globale visant à doter la région d’infrastructures sanitaires modernes et accessibles.

Avec ces deux inaugurations, Kara se positionne progressivement comme un pôle sanitaire de qualité, capable de répondre efficacement aux besoins croissants de la population locale.

Une réponse aux besoins de la population

La mise en service du CMI et de l’hôpital Dogta-Lafiè illustre la volonté du gouvernement de réduire les disparités régionales en matière d’accès aux soins. Cette initiative s’inscrit également dans les objectifs de la Feuille de Route Gouvernementale 2020-2025, qui place la santé parmi les priorités stratégiques pour améliorer les conditions de vie des Togolais.

Le président Faure Gnassingbé a réaffirmé son engagement en faveur d’un système de santé inclusif et performant, déclarant que ces infrastructures permettront non seulement de sauver des vies, mais également de réduire les déplacements coûteux et contraignants des patients vers la capitale.

Grâce à ces nouveaux équipements, Kara renforce sa position de centre régional en matière de santé.