L’Afrique de l’Ouest loin des normes sanitaires internationales

Les chiffres publiés par l’OOAS (Organisation ouest-africaine de la santé) sont éloquents : la densité moyenne de professionnels de santé dans la région s’élève à seulement 0,73 pour 1 000 habitants, loin du seuil minimum recommandé de 2,28 pour 1 000.

Avec une population de plus de 430 millions d’habitants, la Cédéao devrait disposer d’environ 2 200 épidémiologistes de terrain pour répondre aux normes du Règlement Sanitaire International (RSI) et du Programme de Sécurité Sanitaire Mondiale (GHSA).

Pourtant, la région n’atteint que 35 % de cet objectif, un écart qui souligne l’urgence d’investir dans la formation et la rétention des agents de santé.

« Les défis liés aux professions de santé, à la formulation des politiques, à la pertinence des programmes de formation, au développement professionnel continu, aux conflits interprofessionnels et à la fidélisation du personnel continuent d’entraver les progrès », a déclaré le Dr Melchior Athanase Aïssi, directeur général de l’OOAS, lors d’une réunion qui a débuté lundi à Lomé.

Malgré des efforts dans certains États membres pour optimiser l’utilisation des ressources humaines, la mise en œuvre reste lente et les résultats inégaux.

Face à ce constat, la Cécéao a adopté plusieurs initiatives pour combler le déficit. Parmi celles-ci figure un plan régional visant à motiver et retenir les agents de santé, notamment dans les zones rurales et les régions difficiles d’accès. L’OOAS a également lancé le programme « Engagement des Experts Médicaux de la Diaspora (E-MED) », qui mobilise des professionnels de la diaspora pour renforcer les capacités à court et moyen terme, former les agents locaux et jouer un rôle de mentorat.

D’autres mesures incluent un soutien financier aux États membres pour harmoniser les curricula de formation, l’octroi de bourses pour des spécialités en pénurie, ainsi que l’élaboration de manuels standardisés pour la formation des agents de santé communautaires et des formateurs. Un plan de formation régional a également été conçu pour assurer une mise en œuvre cohérente de ces curricula à travers la région.

Lomé, Carrefour des Solutions

La concertation de Lomé se concentre sur la révision et l’harmonisation du Programme de Formation en Épidémiologie de Terrain (FETP) en Afrique de l’Ouest.

Ce programme, essentiel pour former des épidémiologistes capables de répondre aux crises sanitaires, vise à renforcer les capacités de surveillance et de réponse aux épidémies. Les discussions réunissent des experts, des décideurs politiques et des partenaires internationaux pour finaliser un cadre commun qui garantira une formation de qualité et adaptée aux besoins de la région.

La pénurie d’agents de santé en Afrique de l’Ouest est un obstacle majeur à l’amélioration des indicateurs sanitaires et à la résilience face aux crises comme les épidémies.