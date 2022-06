L'Allemagne contribue à l'amélioration du système de santé

Au Togo, le financement du système de santé est déficitaire. Les infrastructures font souvent défaut, ou bien sont vétustes.

De même, le manque de personnel qualifié est généralisé.

En conséquence, les soins médicaux fournis à la population sont de qualité médiocre.

Environ un tiers des malades ne fait jamais appel aux services de consultation des centres de santé.

En matière de santé reproductive et sexuelle, la situation n’est guère meilleure : seule une femme mariée sur six environ utilise des méthodes de planification familiale modernes et seulement 57 % des femmes enceintes se rendent à quatre consultations prénatales.

Le changement climatique entraîne la propagation des maladies.

Les fortes précipitations, par exemple, intensifient l’incidence du paludisme. La hausse des températures et la sécheresse réduisent l'approvisionnement en denrées alimentaires, ce qui augmente la vulnérabilité de la population face aux maladies.

L’Allemagne, via la GIZ, s’est engagée à améliorer le secteur via le programme ‘ProSanté’ lancé en 2017.

Le projet a contribué à créer un système de gestion de la qualité dans 30 centres de santé de la région de la Kara.

Le personnel des structures concernées ont bénéficié d’une formation continue, par exemple sur les méthodes de planification familiale modernes et les soins d’urgence aux femmes enceintes et aux nouveau-nés.

En commun avec ses partenaires togolais, le projet s’efforce d’accroître l’utilisation des offres de santé par la population. Il s’appuie à cet effet sur une stratégie globale de communication, mettant plus particulièrement l'accent sur les informations relatives aux droits sexuels et reproductifs.

Le projet assiste par ailleurs le ministère de la Santé et de la Protection sociale dans la planification des besoins en personnel de santé jusqu’en 2030.

Des conseils, des analyses organisationnelles et l’élaboration de nouveaux documents et stratégies à l’échelle du pays renforcent les capacités du ministère à piloter les activités dans le domaine de la santé. L’accent est notamment mis sur un haut niveau de qualité.

Selon Matthias Veltin, l’ambassadeur d'Allemagne à Lomé, ‘ProSanté’ a permis de renforcer la capacité d'accueil et de prise en charge des patients dans plusieurs centres de santé au niveau national.

La coopération allemande vient de décaisser 100 millions de Fcfa pour renforcer les structures de 50 unités de soins périphériques de la région de la Kara.