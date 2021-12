L'arme ultime reste le vaccin

Le "tsunami" des cas de Covid-19 fait peser de lourds risques sur les systèmes de santé, a averti l'OMS, sur fond de flambée de la pandémie ces derniers jours, avec un nombre record de contaminations dans le monde sur la semaine écoulée.

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme : "je suis très préoccupé par le fait qu'Omicron, plus transmissible, circulant en même temps que Delta, entraîne un tsunami de cas. Cela exerce et continuera d'exercer une immense pression sur un personnel de santé épuisé et des systèmes de santé au bord de l'effondrement".

Faut-il redouter un tsunami au Togo ?

Pour le moment, la situation semble sous contrôle. Un quart des cas serait issu de la souche Omicron. Les contaminations sont en forte augmentation, mais le système hospitalier n’est pas débordé. Des places sont disponibles en réanimation.

Les autorités ont fait le choix de ne pas durcir les restrictions pendant les fêtes de fin d’année.

Mais elles ont prévenu que cette option restait sur la table en cas de flambée des contaminations.

Selon de récentes études menées en Afrique du Sud et en Grande Bretagne, on sait qu’Omicron est 3 fois plus contagieux que Delta, mais moins sévère.

L’infection semble chez certains malades s’apparenter à une forte grippe. Pour d’autres, aucun symptômes ou très légers.

Mais pas question de baisser la garde. Le gouvernement demande aux Togolais de se faire vacciner au plus vite. Deux doses et même trois pour certains.

Le pays dispose de stocks importants de vaccins.

L’enjeu est de convaincre les réfractaires; ils sont nombreux.