L'Assemblée nationale s’engage à renforcer la santé sexuelle et reproductive

L’Assemblée nationale a exprimé sa volonté d’accompagner le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) dans la mise en place d’un cadre législatif plus favorable à l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive.

L’UNFPA milite pour un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et chaque jeune dispose des moyens d’exprimer son potentiel. L’institution onusienne accorde également une priorité à la protection des droits humains, à l’égalité des chances et à la lutte contre les violences basées sur le genre.

À l’issue d’une rencontre mercredi avec le président de l’Assemblée nationale, Kodjo Adédzé, la nouvelle représentante de l’UNFPA au Togo, Elise Kakam, a salué l’engagement des autorités.

Ces dernières décennies, le Togo a enregistré des progrès notables en matière de santé maternelle et infantile.