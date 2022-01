L'OMS (trop) pessimiste ?

La multiplication des cas d'Omicron dans le monde pourrait accroître le risque d'apparition d'un nouveau variant plus dangereux du Covid-19, a averti l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Bien que le variant se propage comme une traînée de poudre dans le monde, il semble moins pathogène que ce que l'on craignait initialement et a fait naître l'espoir que la pandémie pourrait être surmontée.

Mais Catherine Smallwood, une responsable des situations d'urgence à l'OMS, a indiqué que la montée en flèche des taux d'infection pourrait avoir l'effet inverse.

"Plus Omicron se répand, plus il se transmet et plus il se réplique, plus il est susceptible de générer un nouveau variant", a-t-elle précisé.

Et la responsable sanitaire d'ajouter: "Actuellement Omicron est mortel, il peut causer la mort (...) Peut-être un peu moins que Delta, mais qui peut dire ce que le prochain variant pourrait générer ?"

Le Togo n'est pas épargné par l'arrivée d'Omicron. Il constituerait 25% des cas au minimum.

L'OMS est toujours très pessimiste dans ses prévisions, mais de nombreux experts internationaux ne sont pas aussi alarmistes.