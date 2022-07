La clinique Biassa reçoit son SCA SCOPE

De nombreux couples ont des difficultés à avoir des enfants en raison de problèmes de fertilité.

L’analyse digitalisée du sperme est désormais possible au Togo grâce au SCA SCOPE, un équipement de laboratoire pour analyser le sperme, se composant de logiciel et de matériel. Ces analyses se font de manière autonome, automatique et rapide.

‘Un tel appareil permet de faire une analyse du sperme et d’enlever tout le caractère subjectif du spermogramme’, explique le gynécologue Moïse Fiadjoe.

Les équipements sont en cours d’installation à la clinique Biassa de Lomé.