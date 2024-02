La création d'usines de médicaments en Afrique est cruciale

Le Togo importe la totalité des médicaments dont il a besoin.

Cette dépendance constitue un enjeu majeur pour la santé publique.

Le problème se pose à l’ensemble de la région.

La question sera à l’ordre du jour d’une réunion de l’UEMOA du 2 au 4 avril à Lomé.

Malgré les besoins pressants en médicaments sur le continent africain, l'industrie pharmaceutique locale continue de faire face à des défis majeurs, entraînant l'absence d'usines de médicaments en Afrique.

Cette situation préoccupante est le résultat de divers facteurs, notamment le manque d'investissement, les réglementations strictes, les infrastructures inadéquates et la dépendance excessive aux importations.

L'un des principaux obstacles est le manque d'investissement dans l'industrie pharmaceutique africaine.

Les capitaux nécessaires pour établir des usines de médicaments de grande envergure font souvent défaut, ce qui limite la capacité des pays africains à produire localement les médicaments dont ils ont besoin. De plus, les réglementations gouvernementales complexes et les procédures bureaucratiques peuvent dissuader les investisseurs potentiels de s'engager dans ce secteur.

En outre, les infrastructures de fabrication et de distribution sont souvent insuffisantes ou obsolètes, ce qui rend difficile la mise en place et le fonctionnement efficace des usines pharmaceutiques. Les défis logistiques liés au transport des matières premières et des produits finis contribuent également à la difficulté de maintenir des opérations de production rentables.

Parallèlement, de nombreux pays africains sont fortement dépendants des importations de médicaments en raison de leur incapacité à produire localement certains produits pharmaceutiques.

Cette dépendance expose les pays à des risques d'approvisionnement, en particulier en période de crises sanitaires mondiales telles que la pandémie de COVID-19, où la demande de médicaments essentiels peut rapidement dépasser l'offre mondiale disponible.

Face à ces défis, les gouvernements africains et les acteurs de l'industrie pharmaceutique doivent intensifier leurs efforts pour stimuler le développement de l'industrie pharmaceutique locale. Cela pourrait passer par des incitations fiscales et des politiques de soutien à l'investissement, des réformes réglementaires visant à simplifier les procédures d'approbation des médicaments et des investissements dans les infrastructures de fabrication et de distribution.

En fin de compte, la création d'usines de médicaments en Afrique est cruciale pour garantir l'accès des populations africaines à des médicaments de qualité, abordables et adaptés à leurs besoins spécifiques.

Cela contribuera non seulement à renforcer l'autonomie sanitaire du continent, mais aussi à stimuler le développement économique et à créer des emplois locaux dans le secteur pharmaceutique.