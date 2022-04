La gestion externe plébiscitée

Sept hôpitaux et formations sanitaires sont sous contractualisation, ou gestion externe.

Cette approche permet d’améliorer le management, les ressources humaines, matérielles et financières et de renforcer la gestion pharmaceutique. In fine, d’améliorer la prise en charge des patients.

Le ministère de la Santé a publié lundi les résultats de cette politique à la fin mars 2022.

Les 7 centres hospitaliers concernés ont réalisé le mois dernier un chiffre d’affaires de 687 millions de Fcfa, soit 17% de mieux que l’année dernière sur la même période.

A lui seul, le CHU Sylvanus Olympio de Lomé - le plus grand du pays - affiche un CA de 282 millions de francs Cfa de chiffre d’affaires. Viennent ensuite le CHR de Dapaong (100 millions) et le CHU de Kara (98,5 millions).

L’objectif de la contractualisation n’est pas de gagner de l’argent. Touts les revenus sont utilisés pour moderniser les équipements.