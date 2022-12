La mauvaise émergence

‘La santé publique face aux maladies émergentes et ré-émergentes’.

C’est le thème du congrès ADELF-EPITER qui aura lieu les 15 et 16 mars à Lomé.

C’est la plus grande manifestation scientifique francophone dans le domaine de l’épidémiologie et de la santé publique, indiquent les responsables de l’ADELF (Association des Epidémiologistes de Langue Française) et EPITER (Association pour le développement de l’épidémiologie de terrain).

Ces deux associations rassemblent plus de 500 épidémiologistes.

Beaucoup de maladies infectieuses émergentes sont des zoonoses dont l’agent d’origine animale, le plus souvent un virus, a franchi la barrière d’espèces pour atteindre l’homme : SIDA, Ebola, SRAS, grippe aviaire, chikungunya, Zika …

Parfois, un réarrangement de gènes ou des mutations du génome microbien génèrent de nouveaux agents capables de se transmettre d’homme à l’homme.

Enfin, la perturbation des écosystèmes peut favoriser la ré-émergence de parasites et de pathogènes bactériens ou fongiques connus, entraînant l’apparition d’épidémies synergiques.