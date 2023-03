La méningite a fait 10 victimes

L’épidémie de méningite, qui sévit actuellement dans la préfecture de l’Oti-sud (Nord), a déjà fait 10 morts, a indiqué lundi le ministère de la Santé.

Au total, 105 cas ont été répertoriés.

Des dispositions urgentes ont été prises pour éviter la propagation.

Les méningites aiguës correspondent à une inflammation des méninges, enveloppes protectrices du cerveau et de la moelle épinière. Elles sont en général infectieuses dues le plus souvent à un virus, plus rarement à une bactérie, et parfois à un champignon ou à un parasite.

Devant toute suspicion de méningite, il est donc impératif de consulter rapidement un médecin.

Le Togo fait partie de la ceinture de méningite, bande de terre allant de l’Atlantique à la Mer Rouge et comprenant 26 pays. La population à risque est estimée à 430 millions d’habitants.