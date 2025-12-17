Une campagne de consultations et de chirurgies oculaires gratuites s’est déroulée le 13 décembre dernier à Kpalimé, permettant à 120 personnes de recouvrer la vue.

L’initiative, axée principalement sur le traitement de la cataracte et du ptérygion, a été portée par le Lions Club Lomé Avé, en collaboration avec le Lions Club Kpalimé Verdure et plusieurs autres clubs Lions du Togo et de la Côte d’Ivoire.

Avec l’appui technique du Programme National de Santé Oculaire (PNSO) et le soutien financier de la Banque Atlantique, plus de 500 patients souffrant de troubles visuels ont été consultés dans la préfecture de Kloto. Les cas nécessitant une intervention chirurgicale ont été pris en charge gratuitement, redonnant autonomie et espoir à des patients longtemps confrontés à une cécité évitable.

Pour garantir la qualité des soins, une clinique mobile spécialisée a été déployée, permettant des examens ophtalmologiques approfondis avant les interventions. Cette infrastructure renforce l’accès aux soins oculaires, notamment pour les populations vulnérables.

La cataracte demeure un problème majeur de santé publique, avec de lourdes conséquences sociales et économiques, a rappelé le directeur du CHP de Kpalimé, le Dr Atchadé Aboudou, saluant l’engagement constant des Lions Clubs et du PNSO.

Fidèles à leur devise « Là où il y a un besoin, il y a un Lion », les Lions Clubs réaffirment, à travers cette action, leur engagement en faveur de la santé, de la solidarité et du bien-être des communautés locales.