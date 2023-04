La référence en matière de santé

L’hôpital Dogta Lafiè (HDL), situé à Agoènyivé (banlieue nord de Lomé), a été inauguré mercredi par le président Faure Gnassingbé.

La première pierre du projet, porté par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) avait été posé il y a 4 ans.

L’établissement d’une surface 11.000 m2 fonctionnera par secteurs : consultations, hospitalisation générale et maladies infectieuses, imagerie, exploration fonctionnelle, maternité … avec une spécialisation dans l’ambulatoire. Il comprend 160 lits, y compris des chambres individuelles et 6 salles d’opérations.

Dogta-Lafiè signifie ‘Hôpital de la santé’ en langues locales Moba et Nawda. Le premier nom choisi avait été Saint-Pérégrin.

'Nous sommes fiers de participer à la réalisation de la vision axée sur le développement et le bien-être individuel et collectif des Togolais et à la modernisation des infrastructures de santé', a déclaré Ingrid Awadé, la directrice général de la CNSS.

L’ouverture n’est que la première étape du complexe qui disposera, à terme, d’une unité de cancérologie et d’un service VIP de 36 lits.

Pour Moustafa Mijiyawa, le ministre de la Santé, L'hôpital Dogta Lafiè est un maillon très important, un symbole de la modernisation du système de santé.