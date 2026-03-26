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La santé se porte mieux

La région Maritime enregistre des progrès notables en matière de santé. 

Trois millions d'habitants concernés

La région Maritime enregistre des progrès notables en matière de santé. 

Selon les données du ministère de la Santé, le taux d'utilisation des soins curatifs est passé de 56,37% en 2024 à 60,18% en 2025, grâce notamment au déploiement de cliniques mobiles et de journées portes ouvertes. 

Le fonctionnement des comités de gestion des centres de santé a également progressé, passant de 57,82% à 73,33%.

Ces résultats, obtenus avec l'appui de l'OMS et d'autres partenaires internationaux, témoignent des efforts déployés dans une région qui compte 213 formations sanitaires et 2 144 agents de santé.

Des défis demeurent toutefois : insuffisance des produits sanguins, qualité des soins à améliorer et faible réalisation des audits de décès maternels et néonatals. Des chantiers prioritaires pour consolider les acquis.

La région Maritime est la plus peuplée du Togo avec environ 3 millions d'habitants

Les données pour les autres régions du pays ne sont pas encore connues.

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