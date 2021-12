Laboratoire performant au CHU de Kara

Le laboratoire du CHU de Kara a performé ces dernières années.

Il a réalisé près de 100.000 analyses en 2021, contre à peine 30.000 en 2017.

Le CHU à la possibilité d'effectuer toutes les analyses sur place. Les malades n’ont plus besoin de se rendre à Lomé distant de 500km.

L’hôpital dispose maintenant d’un automate d’immuno-sérologie.

Les automates d'analyses médicales permettent de réaliser un certain nombre d'analyses médicales en un temps limité.

L'augmentation des demandes de diagnostics biologiques favorise l'apparition d'automates de plus en plus rapides et fiables au sein des laboratoires, grâce à l’industrie du diagnostic in vitro.