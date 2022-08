Le cancer tue beaucoup trop

3.400 personnes sont mortes des suites d’un cancer en 2021pour 5.000 cas enregistrés, a indiqué Rose Adjenou, directrice du Centre international de cancer de Lomé (CICL), l'unique centre de traitement du Togo.

'La situation est alarmante. Les patients arrivent à un stade avancé de la maladie et les personnes touchées sont de plus en plus jeunes’, a-t-elle confié.

Les problèmes sont connus. Le dépistage est quasi-inexistant, les structures médicales peu équipées et les traitements sont chers et complexes.

L’Etat doit dégager davantage de moyens et déployer et inciter la population à se faire dépister via des campagnes de sensibilisation à travers tout le pays.