Le congrès de la douleur

Le congrès annuel de la société africaine de rhumatologie aura lieu à Lomé les 8 et 9 mars prochains.

Plusieurs dizaines de spécialistes africains sont attendus ainsi que leurs collègues européens.

Le thème retenu est celui de l'accès universel aux soins rhumatologiques en Afrique.

Spécialiste des maladies des os, des articulations, des muscles et des tendons, le rhumatologue traite et prévient les douleurs du cou, du dos, et de toutes les articulations du squelette.

Il s'intéresse également à toutes les maladies atteignant les os comme par exemple l'ostéoporose.

On estime qu’environ 3 millions de personnes au Togo souffrent ou ont souffert de rhumatismes, aigus ou chroniques.

24% des adultes sont concernés par l’arthrose de la colonne vertébrale ou la sciatique.

Certaines maladies des os et des articulations ont un fort impact sur la qualité de vie des personnes et peuvent pénaliser leur activité professionnelle.